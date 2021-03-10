Başkan Erdoğan'da CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: ''Damat kadar başınıza taş düşsün'' |SON DAKİKA

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sürdürdüğü saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan "Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistematik olarak özellikle sosyal medya üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı yürütülen saldırılara da tepki gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

NÜKLER GÜCE KARŞI CHP ZİHNİYETİ KARŞIMIZA ÇIKTI

"Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Yok.

"BERAT BEY DÖNEMİNDE 3 SONDAJ GEMİSİ ALINDI"

Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor.

"DAMAT' DİYE DALGA GEÇTİĞİNİZ BERAT BEY DÖNEMİNDE OLDU BUNLAR"

Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.