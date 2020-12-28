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Hakkari Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (İlk görüntüler)

Hakkari Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (İlk görüntüler)
28.12.2020 09:47
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Son dakika haberine göre, Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı.





Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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