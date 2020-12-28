Son dakika haberine göre, Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN