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Batıkent metro'da yangın! Yolcular tahliye edildi!
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Batıkent metro'da yangın! Yolcular tahliye edildi!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 19:30

Ankara'da Batıkent metro hattında elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. İşte ilk görüntüler.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

- Seferler normale döndü
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.
Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

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