Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

23.04.2020 10:32

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 23 Nisan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir paylaşım yaptı.



Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum."