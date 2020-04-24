Bakan Varank'tan yerli otomobil fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama

24.04.2020 16:00

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeniliğe Yolculuk" mottosuyla 27 Aralık'ta tanıtımı yapılan yerli otomobilde erteleme olmadığını söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, OSD Başkanı Haydar Yenigün sunum yaparken, bu süreçte yaşadıklarına değinip işçilerle ilgili aldıkları tedbirleri anlattı. Yenigün ayrıca fabrikalarda bugüne kadar öngörmedikleri bir süreci yaşadıklarını belirtti. Yenigün'ün ardından konuşan Bakan Varank, yerli otomobildeki son durum ve üretim aşamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"YAPILAN TAHMİNLER, KÜRESEL EKONOMİDE SON 100 YILIN EN AĞIR DARALMASININ YAŞANACAĞINI ÖNGÖRÜYOR"

Salgının insan sağlığına olan zararının yanı sıra ekonomik ve sosyal dengelerde tahribata neden olduğunu belirten Bakan Varank, "Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm çok ciddi yaralar aldı. Dünya borsalarında ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görüyoruz. Yapılan tahminler, küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşanacağını öngörüyor. İşte böylesine bir ortamda, doğal olarak Türkiye de bu süreçten etkileniyor. Aslında geçen senenin son çeyreğinden itibaren güçlü bir toparlanma eğilimine girmiştik. Yılın ilk iki ayında da sanayi üretimi, yatırım iştahı ve ihracat verileri oldukça iyiydi" dedi.



"TÜRKİYE, PEK ÇOK ÜLKEDEN POZİTİF YÖNDE AYRIŞTI"

Salgınla birlikte ticaret ve üretim cephesinde daralmalar yaşamaya başladığını bildiren Varank, "Mart'ın ikinci yarısından itibaren sanayide elektrik tüketimi düşmeye başladı.Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldılar. Gıda, temizlik, ilaç, sağlık ekipmanları ve ambalaj gibi sektörlerdeyse üretim normal seviyelerin üzerine çıktı. Salgının ülkemizdeki seyri ve sanayicilerin talebi doğrultusunda, fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımımız olmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile; İhracat taahhüdü olan ya da faaliyetlerine ara vermesi durumunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık.Bundan sonra da planlamalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. İşte bu sayede Türkiye, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştı" ifadelerini kullandı.



Salgını yatay seyre geçtiğini ifade eden Bakan Varank, Ramazan ayı boyunca tedbirlere en üst düzeyde uyulursa, bayram sonrasında ülkede normal hayata geçişin hedeflendiğini kaydetti. Otomotiv sektörünün en iyi şekilde yeni normale hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Varank, Otomotiv sanayicilerine seslenerek, "Bu noktada da sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor.Birincisi ev en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız.Dönüş sürecini çok iyi planlayın.Servislerdeki oturma düzeninden, fabrikadaki vardiyalara kadar her bir detay özenle çalışılmalı.İkinci beklentimiz, atik olmanız.Talep yeniden canlanmaya başladığında, sizlerin piyasayı en iyi şekilde beslemesi gerekiyor.Dolayısıyla rekabet gücünüzü koruyacak hatta sizlere ekstra rekabet avantajı sağlayacak adımları beraber planlamak istiyoruz. Çok yüksek ihtimalle, bu salgınla birlikte tüketiciler toplu taşıma araçları yerine bireysel araçlara daha yoğun biçimde yönelecekler.Hatta paylaşımlı modeller yerine bireysel sahiplik tekrar ön plana çıkabilir.Tüketici tercihlerindeki bunun gibi değişimlere, fiyat kalite oranını tutturarak cevap verenler bence bir adım öne çıkacak.Üçüncü olarak, tedarikçilerinize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Talebin güçlenmesiyle birlikte, en çok tedarikçi KOBİ'lerinize ihtiyaç duyacaksınız.Onların yetkinliği size güç katacak.Dolayısıyla şu anda bu KOBİ'lerin nakit akışına destek olmanız gerekiyor.Sonradan teslim kaydıyla, peşin satın almalar dahi yapabilirsiniz.Dördüncü olarak, yerlileşme oranlarınızı artırmaya odaklanmalısınız.Bu salgın, hammadde kaynaklarına ulaşım da dâhil olmak üzere yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu.Dolayısıyla; Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin.Üretim kabiliyetlerinizi geliştirin, ekosisteminizi çeşitlendirin.Son olarak, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz" diye konuştu.



"YANİ YERLİ OTOMOBİL HAYALİMİZDE CİDDİ BİR ERTELEME YOK"

Koronavirüs tehdidiyle birlikte, 15 Mart'tan itibaren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun da home office çalışmaya başladığını söyleyen Varank, "Ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı.Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok.Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Bu süreçte TOGG klasik OEM'lere göre daha avantajlı bir pozisyona gelmiş oldu.Mevcut OEM'ler içten yanmalı motordan, elektrikli motora geçişi kendi kaynaklarıyla finanse etmeyi planlıyorlardı.Fakat salgınla birlikte, bu şirketlerin gelirlerinde yüzde 45'lere varan düşüşler yaşandığı için küresel devler, elektrikli ve otonom araçlara ilişkin yatırımlarını ötelemeye başladılar.Hiç kuşkusuz bu durum bize önemli bir avantaj sağlayacak" dedi.



"ÇEVREYİ KİRLETMEYEN, ELEKTRİKLİ VE BAĞLANTILI BİR MOBİLİTE EKOSİSTEMİ KURMANIN PEŞİNDEYİZ"

Salgınla birlikte toplumun çevre ve sağlık bilincinin arttığına dikkat çeken Varank, İstanbul'dan çekilen Uludağ fotoğraflarını hatırlatarak, "Ben bile geçenlerde yaşadığım semtteki kuş cıvıltılarını videoya çekip sosyal medyamdan paylaştım, doğa aslına dönüyor. İşte bunun gibi kırılma noktalarında, doğa ve çevreyle uyumlu olanlar, yani üretimlerini böyle bir bilinçle gerçekleştirenler kazançlı çıkacak. Tabi bu durum bizim sunduğumuz tezlerin ne kadar isabetli olduğunu tekrar ortaya koydu.



Biliyorsunuz bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir bakış açısına sahibiz. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemi kurmanın peşindeyiz" diye konuştu.



"FABRİKA ÇED RAPORUNU ALMA AŞAMASINDA"

Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörülmediğini bildiren Bakan Varank, "Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir.Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak. Küresel tecrübesi olan isimleri ekibe katmaya devam ediyoruz" dedi.