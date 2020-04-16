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Bakan Koca 16 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca 16 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

16.04.2020 19:49

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020



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