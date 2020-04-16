Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var 16.04.2020 17:28

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu. İtfaiye ekipleri, metrobüs sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

METROBÜSLER KAPILARINI AÇTI, İNEN YOLCULAR KALABALIĞA NEDEN OLDU

Seferlerin durması nedeniyle kuyruk oluşturan metrobüsler kapılarını açtı. Yolcular araçlardan inerek metrobüs yolundan istasyona doğru ilerlemeye çalıştılar. Kalabalık nedeniyle polisler ve güvenlik güçleri sosyal mesafenin korunması için müdahale etti.