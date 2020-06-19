19.06.2020 17:00

Son dakika haberine göre AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Şentop, 2. dönem itibarıyla da bizler tarafından aday olarak iletilecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler." dedi ve AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler.

Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor.