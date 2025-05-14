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Dijital tuzak: Oyunla başlıyor kumarla devam ediyor!
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Dijital tuzak: Oyunla başlıyor kumarla devam ediyor!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:56:36

6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi İstanbul'da düzenlendi. Takvim.com.tr'ye konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların dijital oyunlar aracılığıyla kumara yönlendiğini vurguladı. Aileleri ekran süresi, içerik ve sosyal çevre konusunda uyararak, online kumarın hızlı bağımlılık yaptığını ve intihara kadar varan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Altıntaş, "Bu bir bağımlılıksa, tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Sonucu beklemeden önlem almak şart." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, 20 farklı ülkeden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların oyun bağımlılığında kumar bağımlığına geçtiğini belirterek aileler kritik uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor

"OYUNLA BAŞLAYIP KUMARA ÇEVİREBİLİYORLAR"
Doç. Dr. Merih Altıntaş, dijital oyunlar ile kumar bağımlılığı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Oyun oynama yaşı zaten çok düştü. Bununla beraber aslında kumar oynama yaşı da çok düştü, bahis yaşı da. Çocuklar oyunla başlayıp zaman içerisinde bunu kumara açıkçası çevirebiliyorlar. Çünkü aslında bütün mekanizma aynı. Yani oyun bağımlılığını yapan mekanizmayla kişileri kumar bağımlılığına götüren mekanizma birbiriyle aynı."

Altıntaş, aile kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda çocukların bağımlılığa sürüklendiğini belirterek, "Çocuklar erken yaşta, özellikle ilkokuldan daha önceki yaşlarda oyunla karşılaştıklarında ve bununla ilgili aile kontrolü olmadığında oyun bağımlısı olma ihtimalleri artıyor. Ne kadar fazla süre ekran başında kalırlarsa bağımlı olma ihtimali o kadar çok artıyor." ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş

"OYUNLARDA KUMAR REKLAMLARI KARŞIMIZA ÇIKIYOR"
Altıntaş, dijital oyun platformlarında çocuklara yönelik kumar içerikli reklamların da risk oluşturduğunu vurguladı.

Altıntaş şunları söyledi:

"Çocuk, oyunla beraber bunun üzerinden zevk almayı, bunun üzerinden ilişki kurmayı öğreniyor. Zamanla kumarla ilgili çeşitli aktivitelere de merak sarmaya başlıyor. Oyun reklamlarında, platformlarında kumarla ilgili reklamlar çıkıyor. Parayı kazanmak, yatırmak, kazanmak, level atlamak gibi bazı zevkleri öğrenen çocuk zamanla bir bakıyorsunuz ki kumar oynamaya başlamış."

Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş

"ONLİNE KUMAR DAHA HIZLI BAĞIMLILIK YAPIYOR"
Günümüzde en büyük tehlikelerden birinin online kumar olduğunun altını çizen Altıntaş, şunları söyledi:

"Kumar her alanda çok zararlı. Her şekilde bağımlılık yapabilir. Ama son dönemde online oynanan oyunlar ve online kumar çok daha hızlı bağımlılık yapıyor. Bu, ailelerin ve toplumun hemen farkındalık yaşaması gereken bir durum. Asıl önemli olan şey, bunu önlemek. Bağımlı olmaya gidişi bir şekilde yavaşlatabilmek."

AİLELERE UYARI: "SÜREYİ VE İÇERİĞİ BİLİN"
Doç. Dr. Merih Altıntaş, ailelere düşen sorumluluğun büyük olduğunu belirterek, "Çocukların oyun oynama saati ve biçimi kesinlikle kontrol altında olmalı. Aile çocuğun ne oynadığını, ne kadar oynadığını ve oyunun içeriğini bilmeli. Şiddete yönelten veya sakınca teşkil eden oyunlar var. Aileler çocuklarının arkadaş ilişkileri, sosyal çevresi ve akademik başarısından haberdar olması gerekli" dedi.

Ailelerin bilgi eksikliği yaşamamaları için eğitimler alabileceklerini belirten Altıntaş, "Yeşilay da dahil olmak üzere birçok kurumdan bu bilgileri öğrenebilirler" dedi.

Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor

"KUMAR, İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİR"
Sanal kumar bağımlılığının sadece çocuklar değil, yetişkinler için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna değinen Altıntaş, sanal kumar nedeniyle yaşanan intihar vakalarındaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kumar ve kumarın getirdiği olumsuz sonuçlarla ilgili intihar vakalarında ciddi artış var. Bir tuşa basarak hayatınızla ilgili birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz: Eşinizi, işinizi, evinizi, prestijinizi... Bu kayıplar ve umutsuzluk intihara götürebiliyor."

"YEDAM VE SAĞLIK KURUMLARI YOL GÖSTERİYOR"
Kumar bağımlılığı olan ya da risk grubunda bulunan bireyler için erken müdahalenin önemini vurgulayan Altıntaş, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Eğer birinin kumarla ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bir tedavi merkezine başvurun. Yeşilay'ın YEDAM tedavi ve rehabilitasyon merkezleri var. Bu bir bağımlılıksa, tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Sonucu beklemeden önlem almak şart."

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