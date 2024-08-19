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39 ilaç daha geri ödeme listesinde!
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39 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 20:27   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 20:27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 30’u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

İlaçlardan 3'ünün antibiyotik, 3'ünün immünglobulin, 2'sinin kronik böbrek yetmezliği ilacı, 2'sinin kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve 1'inin grip aşısı olduğu belirtildi.

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