Yerli otomobil Togg'un fielektrikli otomobilyatına ÖTV ayarı! Vergi oranları değişti: 900 bin TL bandında olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik etmesi beklenen Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 4. yılını dolduruyor.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yollarla buluşmasına az bir süre kala torba kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde çok önemli bir önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı değiştirilirken, 700 bin TL'lik matrah getirildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen elektrikli otomobillerden alınacak vergi tutarı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı koşullarda vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi aşan elektrikli otomobillerden alınacak ÖTV tutarı ise yüzde 40 oldu. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli araçlardan da 750 bin TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı yüzde 50, 750 bin TL'yi aşanlar için ÖTV oranı yüzde 60 olarak güncellendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TOGG'un ÖTV'sini düşürüp, cazip hale getiriyoruz. Yerli üretime koruyuculuk getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN SATILSA 908 BİN TL

Açıklanan yeni ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg'un satışa sunacağı ilk model C-SUV'un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Öyle ki, aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik oldukça avantajlı bir fiyat çıkıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu rakam da Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın sık sık vurguladığı "Mevcut içten yanmalı C-SUV'larla rekabetçi bir fiyat olacak" sözlerini doğruluyor. Öte yandan, ortaya çıkan bu rakamın günümüz şartlarında hesaplandığı ve Togg C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var. C segmentindeki SUV'un ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

ÖTV NE KADARDI?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Bu araçlarda herhangi bir matrah limiti yoktu. Düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçlara da içten yanmalı araçlarda olduğu gibi matrah limitleri gelmiş oldu.

SERİ ÜRETİM İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Dünyada oyuncuları henüz başlangıç çizgisinde olan elektrikli akıllı cihazlar yarışında, Türkiye'nin küresel markası olarak boy gösteren Togg, seri üretime geçme konusunda son hazırlıklarını yapıyor.

Gelinen noktadan geriye dönüp bakıldığında, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2020'de gerçekleşen toplantıda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar atıldı.

Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, Gemlik'te 18 Temmuz 2020'de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak.

TEDARİKÇİLERİN TAMAMI SEÇİLDİ

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi.

Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti de tamamlandı. Togg, deneme üretimine adım adım yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladı. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarından başarıyla üretti.

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Planlar dahilinde ilerleyen Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

30 DAKİKANIN ALTINDA HIZLI ŞARJ İLE YÜZDE 80 DOLULUĞA ULAŞACAK

Verilen bilgiye göre, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

81 İLİN TAMAMINDA YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

Öte yandan, şarj alt yapısına ilişkin de çalışmalar hem Bakanlık hem de Togg tarafında devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "81 ilin tamamında, 1.500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Böylece bir yıl içinde Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA YOLLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.