Yerli Otomobil TOGG, CES 2023’te en iyi 4'üncü marka oldu

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi.

"EN İYİ 4'ÜNCÜ MARKA SEÇİLDİK"

Togg'dan yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu #CES2023'te 3200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik" ifadeleri kullanıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN SATIŞ VE ÇEŞİTLERİ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor. Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren TOGG, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Play Video Buna göre, 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).

TOGG FİYATLARI

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

TOGG BOŞ VE DOLU PAKETLERİ

Boş ya da baz olarak anılan paketlerinde bile rakiplerinin kat kat üzerinde bir donanım özelliği sunan TOGG bu alanda da farkını ortaya koydu.

En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.



Yapılan açıklamada, model adındaki T'nin Türkiye'yi ve TOGG'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği belirtildi.

SİPARİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital ortamı ve TOGG web sitesi üzerinden alınabilecek.

KENDİ TOGG AKILLI CİHAZINIZI OLUŞTURABİLECEK VE GÖRÜNTÜLEYEBİLECEKSİNİZ

Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödemenin öncesinde akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre ederek görüntüleyebilecek.

NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ

28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

ÇEKİLİŞ SIRASINDA YER BELİRLENECEK

TOGG'un teslim tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

ÇİFT MOTORLU VERSİYON EKİMDE TESLİM EDİLECEK

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

İLAN SİTELERİNDE TOGG HEYECANI

Vatandaşlar TOGG çekiliş sürecinde yerini alabilmek için ilan sitelerinde mevcut otomobillerini satışa koydu.

TOGG'un özellikleri ve iç donanımında yer alan detaylar göz dolduruyor. Deri döşemeler, el işçiliği bölümler, ses sistemlri ve opsiyonel kullanım alanları beğeni topladı.





OTOMOBİL SİZİNLELE KONUŞACAK

İşte T10X'in teknolojik özellikleri:

◗ Trumore Dijital Asistan ile işlemleri sesli komut ile yapma imkanı

◗Kullanıcısını tanıyan yapay zeka asistandan özel öneriler alma

◗ Sürekli çevrim içi olma imkanı

◗ 7 havayastığı ve ileri seviye sürüş asistan sistemleri

◗ Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici

◗ Akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte ikinci seviye otonom sürüş

◗ Yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek yoğun trafik pilotu asistan özelliği

◗ Tüm finansal işlemlerin yapılacağı E-cüzdan uygulaması

◗ Otonom park yapma imkanı

◗ Sağdan/soldan gelen trafiği tespit eden ön çapraz trafik uyarısı...