TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükleşi kameralara böyle yansıdı. Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükleşini gözler önüne sererken milyonlarca kişide heyecana sebep oldu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükleşi başta CEO' Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı. Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik Fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.