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TOGG'un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG'un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Milyonların merakla sürmeyi beklediği TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. İşte yerli araba TOGG fabrikasının muhteşem yükselişi...

09.01.2022 10:42 - Son Güncelleme: 09.01.2022 11:10
TOGG’un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG’un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Firma tarafından çekilen hızlandırılmış görüntüler fabrikanın hızlı yükselişini gözler önüne sererken, milyonlarca kişide heyecana sebep oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOGG’un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG’un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda geçtiğimiz gün sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmış TOGG'un 3 yıldaki hızlı yükselişi başta CEO Gürcan Karakaş olmak üzere milyonlarca kişiyi duygulandırmıştı.

TOGG’un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG’un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı.

TOGG’un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG’un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video büyük bir heyecan ve mutluluğa sebep oldu.

TOGG’un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG’un fabrikası muhteşem ilerliyor!

Türkiye'nin otomobili TOGG piyasaya çıktığında 200 ile 3400 beygir gücü ile 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunacak.

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