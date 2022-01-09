TOGG'un 3 yıllık harika yükselişi! Yerli araba TOGG gümbür gümbür! TOGG'un fabrikası muhteşem ilerliyor!
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Milyonların merakla sürmeyi beklediği TOGG'un Gemlik'te yapımı devam eden fabrikasının hızlı yükselişi kameralara yansıdı. İşte yerli araba TOGG fabrikasının muhteşem yükselişi...
09.01.2022 10:42
- Son Güncelleme: 09.01.2022 11:10
Firma 14 bin 600 ton çelik montajı, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 19 bin 734 metrekare kör kalıp montajının tamamladığını Gemlik fabrikasında yapımı devam eden boyahane ile toplamda 250 adet robotun yer alacağı seri üretim bantlarının kuruluş aşamasının hızlandırılmış videosunu yayınladı.