TOGG'da genel sipariş dönemi! Tarih verildi!

Yeni siparişlerin 15 Ocak'ta alınacağı Togg T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan TOGG, 2024 için sipariş takvimini duyurdu.

Buna göre, Togg'da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

6-10 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak.

15-19 Ocak'ta ise Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

YENİ ÜRETİM YILI DEĞİŞİKLİKLERİ

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen TOGG, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgi paylaştı.

Buna göre, standart 18 inç jantlara sahip V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini, uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek.

Standart 19 inç jantlara sahip V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadan itişli T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

28 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek.

STANDART TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunulacak.

ÜST SEVİYE GÜVENLİK

Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.





7 adet hava yastığının standart olarak sunulduğu T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe destek olacak.



Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüş de sunulan teknolojik özelliklerden.



Sınıfında ilk kez sunulacak "yoğun trafik pilotu" asistan özelliği ile araç, 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek.