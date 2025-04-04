Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 09:24

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, SUV modeli T10X'in ardından, sedan modeli T10F için ön talep sürecini başlatmaya hazırlanıyor. T10F'in, T10X modeline göre daha uygun fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli araç piyasasında önemli bir yer edinmeyi hedefleyen Togg, bu yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekecek.

T10F, 600 km Menzil ve 213 Beygir Gücü Sunacak

Togg T10F, güçlü teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Sedan model, 600 km'lik menzili ve 213 beygir gücüyle, uzun yolculukları daha verimli hale getirecek. Fiyatının da daha uygun olması beklenen T10F, nisan sonu ya da mayıs başında ön talep sürecini başlatacak. İlk teslimatların ise haziran ve temmuz ayında yapılması planlanıyor.

Hızlı Şarj Özelliği ile Zaman Kazandıran Teknoloji

T10F, şarj süresiyle de fark yaratacak. Gelişmiş şarj altyapısı sayesinde, sedan model, 180 kW/saate kadar hızlı şarj özelliği sunacak. Bu sayede batarya, sadece 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek. Trugo şarj istasyonları ile yapılan şarjlar, uzun yolculukları daha kısa sürede tamamlamayı sağlayacak.

T10F İçin Finansman Seçenekleri de Sunulacak

Togg, T10X modelinde olduğu gibi, T10F için de finansman seçenekleri sunacak. Bireysel kullanıcılar için 500 bin TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi fırsatları ve kurumsal kullanıcılar için 1 milyon 500 bin TL'ye kadar ticari finansman desteği mevcut olacak. T10F için de benzer finansman fırsatları sağlanacak.

T10F'in Fiyatı Rekabeti Kızıştıracak

T10F'in fiyatı, rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor. Kısa menzilli V1 başlangıç paketinin fiyatı 1.3 milyon ile 1.4 milyon TL arasında olacakken, uzun menzilli modelin fiyatı 1.6 ila 1.9 milyon TL arasında değişecek. İlk etapta V2 versiyonunun ve uzun menzilli modellerinin ön satışa açılması bekleniyor. Bu fiyat aralığı, T10F'in piyasada büyük bir rekabet yaratmasına zemin hazırlayacak.

Togg, T10F ile hem Türkiye'deki elektrikli araç pazarında güçlü bir yer edinmeyi hem de dünya çapında daha fazla dikkat çekmeyi hedefliyor.