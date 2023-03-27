Togg sahibi olmak isteyenler dikkat! Ön sipariş bitiyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un ön sipariş süreci bugün sona eriyor. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.

20 BİNE GÜNCELLENDİ

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi.

YEDEK LİSTE HAZIRLIĞI

Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

ÇEKİLİŞE GİRMEYECEKLER

Ancak, 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 Ocak itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 Haziran'a kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

523 KİLOMETRE MENZİL

Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.

Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

İKİ BATARYA SEÇENEĞİ

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

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