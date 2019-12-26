Son dakika: Yerli otomobilin iç dizaynı ortaya çıktı! İşte ilk görüntüler |Video 26.12.2019 15:16

Yerli otomobilin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından saat 14:53’de yerli otomobilin iç dizaynı paylaşıldı. Otomobilin ön orta konsolunda dokunmatik tahminen 11 inç bir ekran bulunuyor. Yerli otomobilin içerisinde yer alan mavi şeritlerde gözden kaçmıyor. Kapıda bulunan mavi şeritler büyük ihtimalle aracın birçok yerinde yer alacak ve bu renkler değişebilir olacak.

Yerli otomobilin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından otomobilin merakla beklenen ilk ufak görüntüsünü geçtiğimiz pazartesi paylaşmıştı. Salı ve Çarşamba günleri ise aracın ufak detaylarını paylaşarak otomobili bekleyenleri heyecanlandırdı.

Bugün'de TOGG'un resmi Twitter hesabından saat 14:30'da otomobilin yeni videosunu paylaştı ve 14:53'de yerli otomobilin iç dizaynı paylaşıldı. Otomobilin ön orta konsolunda dokunmatik tahminen 11 inç bir ekran bulunuyor. Yerli otomobilin içerisinde yer alan mavi şeritlerde gözden kaçmıyor. Kapıda bulunan mavi şeritler büyük ihtimalle aracın birçok yerinde yer alacak ve bu renkler değişebilir olacak.

Ayrıca aracın ön konsolunda yer alan dijital göstergeli ve mavi arka aydınlatmalı takometre yerleştirilmiş. Yüksek ihtimalle buradaki tüm göstergeleri hem direksiyon üzerinden hem dijital ekran üzerinden kontrol edebileceksiniz.

Bugün ilk animasyonlu video saat 14:30'da yayınlandı. Ardından 14:53'de yerli otomobilin iç dizaynı TOGG resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Kullanıcıların isteği üzerinde Fatih'in İstanbul'u Fethettiği tarih olan 1453 saat karşılığı olan 14:53 seçildi. Paylaştığı iç dizayna açıklama yapan TOGG "Sizi dinledik, 14.53'te geldik #GönülleriFethedecek Saat 19.23'te yine buluşalım." şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 yılının saat karşılığı 19:23'te yeni bir görsel paylaşılacağını belirtti.