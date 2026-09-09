Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 10:14

Amsterdam'dan başlayan Avrupa'nın prestijli rallilerinden The Challenge Supercar Rally, Bodrum'da sona erdi. Yaklaşık 40 lüks aracın katıldığı rallinin ardından araç sahipleri uçakla Hollanda'ya dönerken, milyon dolarlık süper otomobillerin İstanbul'dan Hollanda'ya transferi için lojistik operasyon gerçekleştirildi. Ultra lüks otomobiller, gümrük ve lojistik işlemlerinin ardından Hollanda'ya gönderilmek üzere hazırlandı.

RALLİNİN ARDINDAN ARAÇLAR İSTANBUL'DA TOPLANDI

Hollanda merkezli The Challenge Supercar Rally, Amsterdam'dan başladı. Ralliye katılan yaklaşık 40 lüks araç, Avrupa'nın dik dağ geçitleri ve otobanlarını geçerek rotanın son noktası olan Bodrum'a ulaştı.

Rallinin ardından Ege'de tatil yapan araç sahipleri uçakla Hollanda'ya dönerken, milyon dolarlık araçların transferi için İstanbul'da lojistik operasyon başlatıldı.

Final etabının ardından gümrük ve lojistik işlemleri için tırların üzerinde Bakırköy'de bulunan gümrük sahasına getirilen ultra lüks otomobiller burada bir araya toplandı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından araçlar yüklenici firma tarafından teslim alındı.

Filonun dönüş rotasında tırların Pendik'ten gemiyle İtalya'ya, ardından kara yoluyla Amsterdam'a gitmesi planlandı.

FİLODA DÜNYACA ÜNLÜ OTOMOBİLLER YER ALDI

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tırların üzerinde görüntülenen ultra lüks otomobil filosunda, otomotiv dünyasının öne çıkan marka ve modelleri yer aldı.

Filoda sınırlı üretimiyle öne çıkan Ferrari 812 Competizione'nin yanı sıra Ferrari 812 GTS, Superfast ve markanın V12 SUV modeli Ferrari Purosangue dikkat çekti.

Yüksek performans segmentinde F1 konseptli Aston Martin DBX707, özel kaplamalı Mercedes-AMG G 63 ve pist odaklı Porsche 911 GT3 RS de filoda yer alan modeller arasında bulundu.

"BUNLARI BİR ARADA GÖRMEK RÜYA GİBİ"

Moto kuryelik yapan ve otomobil tutkunu olduğunu belirten Ahmet Can, araçları yoldan gördüğünü ve yakından incelemek için geri döndüğünü söyledi.

Ahmet Can, "Yoldan görüp geldim çok iyi. Hepsi birbirinden güzel bunların hepsini bir arada görmek cennette gibiyim şu an." ifadelerini kullandı.

Araçları yakından görmek için geri döndüğünü belirten Ahmet Can, otomobil tutkunları açısından gördüğü filonun çok özel olduğunu söyledi.

"BURADA OLMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZELDİ"

Lojistik firması yetkilisi Jitse De Boer ise araçların Amsterdam'dan geldiğini ve hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla Bodrum'a kadar sürüldüğünü belirtti.

De Boer, araç sahiplerinin Hollanda'da işletme sahibi olduğunu ve otomobiller üzerindeki çıkartmalarla araçlarını görünür hale getirerek hayır kurumu için para toplamaya çalıştıklarını ifade etti.

Araçları Amsterdam'a geri taşıdıklarını belirten De Boer, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından araçların Hollanda'ya götürüleceğini söyledi. De Boer, dönüş güzergahını feribotla İtalya, ardından kara yoluyla Hollanda şeklinde açıkladı.

Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten De Boer, ülkede geçirdiği süreci olumlu ifadelerle anlattı.