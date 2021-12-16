Siber polisler vurgun yöntemini deşifre etti! Otomobil stokçularına operasyon! 50 ilde düğmeye basıldı!

Galericilerin ve bazı bayilerin sıfır kilometre araçları stoklayarak fiyatları artırması savcılığı da harekete geçirdi.

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla dün 51 kişi gözaltına alındı.

KARABÜK'TE BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım-satımı yapanlar tarafından toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu, ardından bu otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satıldığı iddiaları üzerine, resen soruşturma başlattı.

1 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekip tarafından rapor hazırlandı.

BAYİLER TEKEL OLUŞTURUP FİYATLARI ARTIRDI

Raporda, araç fiyatlarındaki artışın enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, otomotiv distribütörleri derneğinin verilerine göre, 2021 yılı satış rakamları ile son 10 yılın satış rakamları karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı belirlendi.



KAYDA DEĞER BİR EKSİKLİK BULUNMADIĞI



2018'de 620 bin, 2019'da 479 bin 2020'de 772 bin, 2021'de de Aralık ayı hariç 675 bin sıfır otomobilin satıldığı belirtilen raporda, önceki yıllara göre kayda değer bir eksiklik bulunmadığı, bu nedenle de fiyat artışının vatandaşın talebi veya arz eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapanlar tarafından bayilerden toplanarak tekel oluşturulup, fahiş fiyatlarla satıldığı anlatıldı.

Emniyet tarafından yapılan tespitlerde, galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapanların, bayilerdeki otomobilleri toplayarak, vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp piyasada tekel oluşturdukları ve stokladıkları otomobilleri bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satışa sunarak fiyatların yükselmesine neden oldukları anlaşıldı.

Savcılık ayrıca, galericilerin otomobilleri il ve ilçelerde bulunan sanayi sitelerindeki depolara, köylerdeki ahırlara ve özel garajlara sakladıklarını da tespit etti.

51 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ



Bunun üzerine savcılık, dün sabah itibarıyla, TCK'nun 237. maddesi uyarınca "Fiyatları Etkileme" suçu kapsamında Karabük dahil 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheliyi talimatla ifadeye çağırırken, 51 şüpheli hakkında da SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere gözaltı kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Globalde yaşanan çip krizi ve kurdaki dalgalanma nedeniyle sıfır kilometre araçtaki daralmayı bahane eden bazı galerici ve bayilerin araç stoklayarak, otomobil fiyatlarını etkilediğini ortaya çıkmıştı.

Araçların otoparklarda istiflenen görüntüleri gündeme gelince Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Araçları dahi stokluyorlar" şeklinde tepki göstermişti. Ardından da Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bulunan bir otomotiv bayisine 'stokçuluk' gerekçesiyle 545 bin 550 lira ceza vermişti. AK Parti stokçuluk cezalarında üst limiti 2 milyona çıkaran yasa teklifini de Meclis'e getirmişti.