Otomobil satışlarında taksit dönemi! Sıfır ve İkinci el araç piyasası taksit düzenlemesinden nasıl etkilenecek? | SON DAKİKA

Sıfır ve İkinci el otomobil satışlarında taksit dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak. Peki bu durum sektöre nasıl yansıyacak? Sıfır ve İkinci el araç piyasası taksit düzenlemesinden nasıl etkilenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan firma sahibi Bilgihan Demir aktardı.