Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu anlattı: İşte Peygamberimizin salgın hastalıklara karşı okuduğu dualar...

26.04.2020 06:42

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ATV ekranlarında canlı yayında izleyici karşısına çıkacak. Hatipoğlu, dün gece yayınlanan programda Peygamberimizin salgın hastalıklara karşı okuduğu duaları anlattı.

ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ramazan ayının ilk gününde Nihat Hatipoğlu ile İftar programı izleyicisiyle buluşuyor. Bir yandan iftarı bekleyen milyonlarca kişi Nihat Hatipoğlu ile Sahur izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor.

NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ÖZEL

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel: 19.30

Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel: 02.00