Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Peygamberimizin son anlarını anlattı...
Peygamberimizin son anları
13.05.2020 09:39
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