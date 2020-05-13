RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları Peygamberimizin son anları

Peygamberimizin son anları

Peygamberimizin son anları
13.05.2020 09:39

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Peygamberimizin son anlarını anlattı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları