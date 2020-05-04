Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti: 5 yıl önce ölen kadının mezarında yılan...

04.05.2020 15:54

Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru programına video gönderen mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti. 30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken başından geçen olayları anlattığı bir video gönderdi. 5 yıl önce ölen bir kadının mezarında yılan gördüğünü belirten mezarcının anlattıkları şoke etti. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının sözleri...

ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

"YILAN ORAYA KISILIP ÖLMÜŞ

"30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkarttım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.