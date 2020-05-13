RAMAZAN İMSAKİYE
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Cilde güzellik için yapılan iğne tedavisi orucu bozar mı?

Cilde güzellik için yapılan iğne tedavisi orucu bozar mı?
13.05.2020 09:40

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Cilde güzellik için yapılan iğne tedavisi orucu bozar mı? sorusunu yanıtladı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları