RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları Cennet ve cehenneme gidenlerden sonra arafta kimler kalacak?

Cennet ve cehenneme gidenlerden sonra arafta kimler kalacak?

Cennet ve cehenneme gidenlerden sonra arafta kimler kalacak?
13.05.2020 09:41

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hatipoğlu, Cennet ve cehenneme gidenlerden sonra arafta kimler kalacak? sorusunu yanıtladı...


Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Videoları