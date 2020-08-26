Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika! Kan donduran itiraflar sonrası zanlılar canlı yayında gözaltına alındı

26.08.2020 13:03

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son dakika itirafıyla stüdyodaki herkesi şoke etti. Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın gittiği hastanedeki doktordan geldi. Doktorun ifadesinin ardından Müge Anlı ve ekibi canlı yayında sorularıyla anne Gülüzar Amanet'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayın sonrası Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülüzar Amanet'ten şoke eden itiraflar peş peşe geldi. İtiraflar sonrası 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katil zanlıları Gülizar ve Hami polis tarafından stüdyodan alınarak sorgulanmak üzeri polis merkezine götürüldü.