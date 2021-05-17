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Nezen Germiyen cinayetinde çarpıcı iddia! ''Bir cahillik yaptım, Nezen'i öldürdüm''

Nezen Germiyen cinayetinde çarpıcı iddia! ''Bir cahillik yaptım, Nezen'i öldürdüm''
17.05.2021 16:59
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Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in sıkıntılı olarak cezaevinde gezdiğini, derdin ne diye sorunca kendisinin tepki gösterip sen kimsin bana bu soruyu soruyorsun dediğini aktardı. Ahmet Taşkın ile arkadaşlığı ilerleyince ben bir cahillik yaptım, vurdum öldürdüm dediğini iddia eden Rıdvan Bey, Ahmet Bey'in benim geçim kaynağım bu dediğini belirtti. Rıdvan Bey, Ahmet Bey ile dostluğu ilerleyince kendisinin böyle bir itirafta bulunduğunu dile getirip kendisinin vicdanı el vermediği için arayıp programda açıkladığını söyledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları