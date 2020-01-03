Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan hikaye! Almanya'dan gelen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi milyonları ekrana kilitledi 03.01.2020 11:07

Müge Anlı canlı yayınına katılan 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Müge Anlı'yı dahi canlı yayında ağlatan Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikaye buruk bir kucaklaşma ile milyonları ekran başına kilitledi! Ümit Martin Demiray 2 yaşındayken anne ve babası anlaşamadıkları için boşanıyor ve Baba Kadri Bey, eşi Monika Drobner’den boşandıktan sonra Almanya’da iki sene daha kalıyor. Ancak o yıllarda bir Alman Otomobil firmasının fabrikasında çalışan Kadri Bey, 1983 yılında Polise Mukavemet suçundan dolayı sınır dışı ediliyor ve daha sonra Türkiye’ye dönerek kendisinden bir daha da haber alınamıyor. İşte tüm hikaye burada başlıyor. 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında milyonları ekranlara kilitleyen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi!