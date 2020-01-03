Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan hikaye! Almanya'dan gelen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi milyonları ekrana kilitledi
Müge Anlı canlı yayınına katılan 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın film gibi hikayesi hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Müge Anlı'yı dahi canlı yayında ağlatan Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikaye buruk bir kucaklaşma ile milyonları ekran başına kilitledi! Ümit Martin Demiray 2 yaşındayken anne ve babası anlaşamadıkları için boşanıyor ve Baba Kadri Bey, eşi Monika Drobner'den boşandıktan sonra Almanya'da iki sene daha kalıyor. Ancak o yıllarda bir Alman Otomobil firmasının fabrikasında çalışan Kadri Bey, 1983 yılında Polise Mukavemet suçundan dolayı sınır dışı ediliyor ve daha sonra Türkiye'ye dönerek kendisinden bir daha da haber alınamıyor. İşte tüm hikaye burada başlıyor. 3 Ocak Müge Anlı canlı yayınında milyonları ekranlara kilitleyen Ümit Martin Demiray'ın hikayesi!
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatan Ümit Martin Demiray hikayesi milyonları ekran başına kilitledi! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Almanya'dan gelen 41 yaşındaki Ümit Martin Demiray'ın baba özlemi tüm Türkiye'yi ağlattı.
Ümit Bey'in annesi Monika Drobner ile babası Kadri Demiray, 1976 yılında Almanya'nın Münih kentinde tanışmışlar. 1978 yılında evlenmişler. 1979 yılında da Ümit Demiray, dünyaya gelmiş.
MÜGE ANLI'YI CANLI YAYINDA AĞLATAN HİKAYE! ÜMİT MARTİN DEMİRAY'IN HİKAYESİ MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEDİ! TIKLA VE İZLE