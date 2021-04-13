RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...
13.04.2021 12:44
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Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! 88 yaşındaki kadına yapılan eziyetin yeni görüntüleri Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü. Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp işkence eden gelinin görüntüleri Türkiye'yi derinden sarstı. Manisa'nın Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Çok yemek yediği için eli kesilen ve hamur makinesi ile işkenceye maruz kalan yaşlı kadının ölümünde ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından Müge Anlı bir kez daha dehşete düştü. İşte Fadime Arslan'ın şüpheli ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ve kan donduran görüntüler...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları