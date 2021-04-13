RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! 88 yaşındaki kadına yapılan eziyetin yeni görüntüleri Müge Anlı ve izleyicilerini dehşete düşürdü. Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp işkence eden gelinin görüntüleri Türkiye'yi derinden sarstı. Manisa'nın Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Çok yemek yediği için eli kesilen ve hamur makinesi ile işkenceye maruz kalan yaşlı kadının ölümünde ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından Müge Anlı bir kez daha dehşete düştü. İşte Fadime Arslan'ın şüpheli ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ve kan donduran görüntüler...

13.04.2021 12:48 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:22
Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

YAŞLI KADININ DIŞKISINI SURATINA SÜRÜP...

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! 11 Mart'ta yaşamını yitiren 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın işkence görüntülerinin ardından küçük gelin tarafından ortaya atılan 'Çok yiyor diye elini kestiler', 'Ayağı hamur makinesine sıkıştırılıp işkence ediliyordu' iddiasının ardından şoke eden yeni görüntülere ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

Müge Anlı'da ele alınan Manisa'daki işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürdü. 'Bu nasıl vicdansızlık' dedirten olayda yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Manisa'nın Selendi ilçesinde oturan 88 yaşındaki Fadime Arslan, geçen ay hayata gözlerini yumdu.

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

11 Mart'ta yaşamını yitiren Fadime Arslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylar Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor. Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme daha yaşandı.

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

İşkencesi büyük gelinin videolarını çeken küçük gelin Fidan Arslan'ın 'Suratına suratına sür' dediği duyulan videoda Fadime Arslan'ın yüzüne büyük gelin tarafından iç çamaşırının sürüldüğü görülüyor.

Müge Anlı'da gelininden işkence gören Fadime Arslan'ın kan donduran görüntüsü! Yaşlı kadının dışkısını suratına sürüp...

Türkiye iç sızlatan işkence görüntülerini ve küçük gelinin iddialarını konuşuyor.