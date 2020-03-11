Müge Anlı koronavirüs için uyardı: Karşılıklı olarak anlaşmamız gerekiyor! 11.03.2020 11:28

Müge Anlı koronavirüs için önce uyardı sonra da çağrıda bulundu. Tecrübeli sunucu Müge Anlı, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 11 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamadan önce 46 yaşındaki Müge Anlı, önce gelen konuklara seslendi sonra da Müge Anlı ile Tatlı Sert WhatsApp ihbar hattına gelen isteği paylaştı. Lidya Müge Akdağ adında bir kız evladı bulunan Müge Anlı, koronavirüs çağrısını hem sunucu hem de veli olarak dile getirdi. İşte 11 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'dan koronavirüs açıklaması...