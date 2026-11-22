Başkan Erdoğan'ın dört zirvedeki temasları belgesel oldu: Türkiye'nin Diplomasi Rotası yayında
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş ayda gerçekleştirdiği Ankara NATO Zirvesi, New York BM Genel Kurulu, Ankara Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya COP31 toplantılarındaki yoğun diplomasi trafiğini ve liderlerle görüşmelerini konu alan "Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" belgeselini izleyicilerin beğenisine sundu.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel