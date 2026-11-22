Kocaeli'de Değirmendere sahili ve sokakları su bastı: Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar evlerinden çıkamadı

İstanbul'da sağanak ve dolu etkisini artırdı: Çatalca Tüneli'nde araçlar mahsur kaldı, yağış saat 22.00'ye kadar sürecek