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Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 15 yaşındaki Yasemin Salman devlet korumasında...

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 15 yaşındaki Yasemin Salman devlet korumasında...
20.09.2022 18:43 - Son Güncelleme: 20.09.2022 18:45

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Gözaltına alınan o sapık bir daha şoförlük yapamayacak! 15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Son olarak Müge Anlı, 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın devlet korumasında olduğunu açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
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