Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 15 yaşındaki Yasemin Salman devlet korumasında...

Gözaltına alınan o sapık bir daha şoförlük yapamayacak! 15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Son olarak Müge Anlı, 15 yaşındaki Yasemin Salman'ın devlet korumasında olduğunu açıkladı.