Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

MÜGE ANLI'DAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA 100 BİN LİRA DESTEK!



"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na ben de 100 bin lira ile katılıyorum. Sizlerden de 10'ar lira ve yapabilenler için daha büyük bağışlar ile destek olmanızı bekliyorum. Birbirimize sevgi dolu gözlerle bakarak moralimizi yüksek tutarak inanıyorum ki bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.