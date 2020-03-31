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Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

Müge Anlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu! Yalnızca Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırması ile değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşların hayatlarına dokunan, yardımseverliği ile tanınan tecrübeli sunucu Müge Anlı, Atv ekranlarında 31 Mart Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi ve tüm vatandaşlara az ya da çok fark etmez diyerek destek çağrısında bulundu.

31.03.2020 13:29 - Son Güncelleme: 31.03.2020 14:05
Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,yaptığı Corona virüsü ( Covid-19) ile mücadele kapsamında "Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı. Başkan Erdoğan'ın "7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz." dedi.

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Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

'Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler büyüyor. Haluk Levent, Mustafa Ceceli, Şahan Gökbakar ve ABD'li sanatçı Della Miles gibi ünlü isimlerin de katıldığı kampanyaya Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı da dahil oldu.

Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

MÜGE ANLI'DAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA 100 BİN LİRA DESTEK!


"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Mücadele Kampanyası'na ben de 100 bin lira ile katılıyorum. Sizlerden de 10'ar lira ve yapabilenler için daha büyük bağışlar ile destek olmanızı bekliyorum. Birbirimize sevgi dolu gözlerle bakarak moralimizi yüksek tutarak inanıyorum ki bu kötü günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

Müge Anlı migren ağrısı nedeniyle yıllardır gittiği hastanede başından geçen bir olayı anlatarak vatandaşların da yaşayabileceği zorluklara dikkat çekmek isterken provoke edilmeye çalışıldı.

Müge Anlı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu!

Yaşanan olay sonrası Ahaber'e konuşan tecrübeli sunucu Müge Anlı, duyduğu üzüntüyü açıklarken,'Kendimi yanlış ifade etmişsem de özür dilerim' dedi. İşte 31 Mart Atv canlı yayınında Müge Anlı'nın sağlık çalışanları hakkındaki açıklaması!

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