Müge Anlı annesiyle anısını anlattı, herkes onu konuştu! Ayşe Yücel'in hikayesi Müge Anlı'yı derinden üzdü

Ayşe Hanım, oğlunu bıraktığı yere 3 yıl sonra yeniden gitmiş. Bu acı verici olaya tanıklık eden kişi ya da kişilerin olabileceğini düşünmüş. Ama onu oğlunu ulaştıracak hiçbir ize rastlayamamış…

Ayşe Hanım, yıllar içinde iki evlilik daha yapmış. Bir evliliğinden bir çocuk diğer evliliğinden de iki çocuk sahibi olmuş…