Müge Anlı annesiyle anısını anlattı, herkes onu konuştu! Ayşe Yücel'in hikayesi Müge Anlı'yı derinden üzdü
Müge Anlı annesiyle anısını anlattı sosyal medya onu konuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Yücel'in hayat hikayesine derinden üzüldü. 3 yaşındaki oğlu Durdu'yu, bundan tam 27 yıl önce Kırşehir'de yerini hatırlayamadığı bir sokağa bıraktığını söyleyen Ayşe Yücel, şu anda 30 yaşlarında olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına Türkiye'nin her yerinden konuyla ilgili bilgi geldi. Müge Anlı ve ekibi, titiz çalışmaları sonucunda canlı yayında kısa bir süre içerisinde acılı anneye müjdeli haberi verdi. Ayşe Hanım'ın oğlu Duru bulundu ancak biyolojik annesi ile görüşmek istemediğini ifade etti. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Müge Anlı annesiyle bir anısını anlattı... Ayşe Yücel'in hikayesi ile gözyaşlarına boğulan izleyiciler Müge Anlı'nın annesi ile anısını duyduktan sonra kendi çocukluklarına gitti. İşte 24 Mart Müge Anlı son bölümde yaşananlar!
Ayşe Yücel, 1993 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ama eşi bu çocuğun babası olmadığını düşündü ve Ayşe Hanım'ı terk etti. Ayşe Hanım, çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitmek istedi fakat ailesi tarafından da kabul görmedi. Böylece Ayşe Hanım, yıllar içinde yaşadığı maddi ve manevi sorunlar yüzünden 3 yaşındaki oğlunu, bugün adını dahi hatırlayamadığı bir sokağa bırakmak zorunda kaldı…
Bugün aradığı oğlunu, 1993 yılının Ekim ayında Kırşehir Merkezinde, otellerin bulunduğu bir caddede yer alan bir ekmek fırınının önüne bıraktığını söylüyor… Oğlunu bırakırken, hıçkıra hıçkıra ağladığını sözlerine ekliyor…
Sokağa bıraktığı oğlunun, ayağında ayakkabısı bile yokmuş. Ayrıca kimliği de çıkartılmamış…
Ayşe Hanım, oğlunu bıraktığı yere 3 yıl sonra yeniden gitmiş. Bu acı verici olaya tanıklık eden kişi ya da kişilerin olabileceğini düşünmüş. Ama onu oğlunu ulaştıracak hiçbir ize rastlayamamış…
Ayşe Hanım, yıllar içinde iki evlilik daha yapmış. Bir evliliğinden bir çocuk diğer evliliğinden de iki çocuk sahibi olmuş…