''DJ Gezgin'' Mehmet Karahan cinayete mi kurban gitti? Tarladaki kafatası Karahan'a mı ait?

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşini öldürdüğünü, beni de öldür o zaman dediğini, "Seni neden öldüreyim, sen başımın tacısın" dediğini, Cemal Bey'in kendisine hala aşık olduğunu ama kendisinin artık istemediğini iddia etti.

Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi.