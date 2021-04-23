Canlı yayında küfür etti Müge Anlı çileden çıktı! Foyaları ortaya çıkan sahte gelin şebekesinde Özden Kum'un oğlu stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı'daki evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Ardı arkası kesilmeyen iddiaların ardından verdikleri tepkilerle dikkat çeken Kum ailesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Sahte gelinlere aracılık etiği iddia edilen Halil Kurt'un üvey anneannesi Özden Kum'un oğlunun stüdyoda küfür etmesi üzerine Müge Anlı tepkisiz kalmadı. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un oğlu Hakan Kaya stüdyoyu karıştırdı.