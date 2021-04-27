Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! İki kadın birbirine girdi!

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evli sevgilisini aramaya canlı yayına çıkınca olanlar oldu! Nikahlı eşle kayıp sevgilisini arayan Şükran Çelik, telefon bağlantısında birbirlerine girdiler! Evlilik dışı ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Reşit Baş'ı aramak için Müge Anlı'nın bugünkü programına katılan Şükran Çelik sözleriyle tepki çekerken kayıp Reşit Baş'ın nikahlı karısı Hatun Baş, eşinin yerini bildiğini söyledi. İki kadın canlı yayında birbirine girdi.

Hatun Baş yayına bağlandı. (Reşit'in eşi) Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran'ın eşinin peşini bırakmadığını çocuk yapması kendi sorunu olduğunu 20 yıllık evliliklerinde bir kavga etmediklerini Şükran Hanım'dan davacı olduğunu sözlerine ekledi. Müge Anlı eşinizin yerini biliyorsanız o bağlansaydı siz niye bağlandınız sorusunu sordu. Şükran Hanım Reşit'in eşinden boşanacağını kendi yanında kaldığı zaman neden eşinin peşini araştırmadığını kendisine kötü sözler söylerse Reşit'in kendisine attığını mesajlar ve fotoğrafları ortaya dökeceğini iddia etti.