Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde aldığı torununun vefat haberiyle yıkılmış ve 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmamıştı. İzleyiciyi güldüren ve bilgileri ile esrarengiz olaylara ışık tutan avukat Rahmi Özkan bugün katıldığı canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Acılı dede Rahmi Özkan, taziye mesajları ve aramalarına da teşekkürlerini iletmeyi unutmadı. Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur'un vefat haberi tüm Müge Anlı ekibi ve izleyicisini derinden etkilemişti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın vefat etme nedenini öğrenenler gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın ağladığı o anlar...
Avukat Rahmi Özkan'ın 13 yaşında vefat eden torunu için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu26.12.2019 11:35
- Avukat Rahmi Özkan'ın 13 yaşında vefat eden torunu için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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