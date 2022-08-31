Ayşe Bağcı olayında sapık muavinin kirli çamaşırları ifşa oldu! Canlı yayına bağlanan tanıklar tek tek anlattı

Atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona da birbirinden ilginç konu ve olaylarla başladı. Onlardan biri de Ayşe Bağcı oldu. 30 Ağustos'ta yayınlanan bölümde 24 yaşındaki Ayşe Bağcı'yı aramaya çıkan anne ve baba, çocuklarının otobüs yolculuğunda tanıştığı evli bir muavine kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. 31 Ağustos son bölümde o muavin hakkında yayına bağlanan ve mağdur olduklarını söyleyen tanıklar canlı yayına bağlandı. Anlattıkları ise akıl alır cinsten değil.