Müge Anlı’da mutlu son ama acı itiraf: Fatmanur Şahin bulundu!
Ailesinin endişeli bekleyişi, Fatmanur’un yayına bağlanmasıyla yerini sert bir yüzleşmeye bıraktı. Genç kız, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen sevgilisi Erdi’nin yanında güvende olduğunu belirtirken, kaçış nedeninin sevgi değil, evde gördüğü baskı ve şiddet olduğunu öne sürdü. Müge Anlı ise olayın bir diğer boyutu olan "firari şahısla beraber olma" durumunun hukuki risklerine dikkat çekti. Fatmanur’un iddiaları karşısında aile üyeleri gözyaşlarına boğulup suçlamaları reddederken, programın ardından ilgili kurumların aile içi şiddet iddialarına yönelik inceleme başlatacağı öğrenildi.