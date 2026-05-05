Müge Anlı'da Mehmet Çetin dosyasında kritik eşik: Bulunan kafatası katili mi işaret ediyor?
Müge Anlı’nın titizlikle incelediği dosyada, Mehmet Çetin’in kaybolduğu dönemde eski eşi Derya Kor’un verdiği ifadelerdeki tutarsızlıklar bugün yeniden ekranlara taşındı. Burdur'da bulunan insana ait kafatası parçasının Mehmet Çetin’in DNA’sı ile eşleşme ihtimali, emniyet birimlerini de harekete geçirdi. Canlı yayına telefonla katılan Derya Kor, hakkındaki "olayı biliyordu ama sustu" suçlamalarını reddederken, geçmişte verdiği "uyuyordum, görmedim" şeklindeki ifadelerin çelişkili noktaları Müge Anlı tarafından tek tek yüzüne vuruldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yayında, Mehmet Çetin’in ailesi gözyaşları içinde adaletin yerini bulmasını ve bir mezar taşının olmasını beklediklerini ifade etti.