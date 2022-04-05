Elif Akkaya'nın çeyrek asırlık gerçeği Müge Anlı'da ortaya çıktı! Gözyaşı, mutluluk, yıllarca saklanan sırlar...

Müge Anlı dakikalar içinde Elif Akkaya'nın çeyrek asırlık gerçeğini ortaya çıkardı! 1994 senesinde 12 günlükken evlatlık verilmişti Elif Akkaya... O zamanlar adı Ekin Karapınar'dı... Hiç tanımadığı biyolojik ailesini arayan Elif Akkaya'ya Müge Anlı'dan bugün sürpriz haber geldi. Anlı ve ekibi, Elif'in biyolojik annesini buldu. Atv canlı yayınında ilk kez annesinin yüzünü gören Elif'in yaşadığı duygusal anlar milyonları ekran başına kilitledi. Anne - kız Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilk kez konuştu.