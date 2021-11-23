İhbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çeken türkücü Cüneyt'ten büyük vurgun! Nikahlı eşi bile...

Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çektiği ve şantaj yaparak paralarını aldığı ileri sürülen türkücü Cüneyt'in en büyük vurgunu Safiye Çallı oldu! Nikahlı eşinin bile Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, 'Şu an haberim oldu" dediği Cüneyt isimli şahsın sahne kimliğini kullanarak yalnızca kadınları değil erkekleri de dolandırdığı ortaya çıktı. İşte 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın 700 bin lirasını aldığı ileri sürülen kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt hakkında Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...