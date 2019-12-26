Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm kesintisiz izle 26 Aralık! Müge Anlı'daki Mehmet Elbay olayında flaş gelişme! 26.12.2019 18:02

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili 26 Aralık Atv canlı yayınında flaş gelişme yaşandı! Sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkaran Zeynep Ergül tutuklandı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 26 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Kemikler bulundu, Zeynep Ergül de aynı suçlamayla tutuklandı! Zeynep Ergül'ün evindeki arama çalışmaları! Mehmet Elbay dosyasında sıcak gelişme! İki yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Leyla Hanım canlı yayında!

Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı! Türkiye'nin merak ettiği Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde bulundu. ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 26 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!