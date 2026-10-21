Hakkari'de çarşı ortasında depo kavgası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aynı depoyu kullanmak isteyen taraflar arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Amed Çarşısı önünde yaşanan olayda İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Hakkari Vali İbrahim Taşyapan, kaçan şüphelinin güvenlik kameralarınca tespit edildiğini ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam