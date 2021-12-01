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Yozgat'ta vahşet! 1 aylık bebeğini kesen anne sobada yakarak öldürdü! Fatma Büyük'ün bebeğini katlettiği dehşet evi görüntülendi

Yozgat'ta vahşet! 1 aylık bebeğini kesen anne sobada yakarak öldürdü! Fatma Büyük'ün bebeğini katlettiği dehşet evi görüntülendi
01.12.2021 18:22
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Yozgat'ta vahşet! 1 aylık bebeğini kesen anne sobada yakarak öldürdü! 25 yaşındaki Fatma Büyük isimli kadın 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra sobada yakarak öldürdü. Daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde ise Fatma Büyük'ün bebeğini katlettiği dehşet evi görüntülendi.

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Yozgat'ta kan donduran bir olay yaşandı. Çandır ilçesinde 25 yaşındaki Fatma Büyük 1 aylık bebeğini önce bıçakladı. Ardından sobaya atarak yaktı. BU olayın hemen ardından da komşularına çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü gözaltına aldı. Peki, Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta 1 aylık bebeğini sobada yakan Fatma Büyük tutuklandı mı? İşte detaylar...

1 AYLIK BEBEĞİ VAHŞİCE KATLETTİ

Yozgat'ın Çandır ilçesinde Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Jandarma, Büyük'ü gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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