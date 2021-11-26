Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve 10 gün sonra yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan 70 yaşındaki dedesinin, biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi. Hasan Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği belirtiliyor.